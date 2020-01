Três mulheres são detidas por suposto crime de estelionato na BR-174 b

Três pessoas foram conduzidas para a Delegacia após participarem de um suposto crime de estelionato. O fato aconteceu na BR-174 b, na noite desta sexta-feira (10/01).

De acordo com informações, a Polícia foi acionada por duas senhoras que disseram ter emprestado a conta para um terceira pessoa, suspeita de estar envolvida numa quadrilha de estelionato. O objetivo era para realizar um depósito de R$ 36 mil para sacarem posteriormente. A proposta à elas seriam que elas receberiam 10% do valor. Os depósitos e transferências foram realizados na presença do namorado da suspeita.

A vítima que de forma indireta participou do estelionato, ao perceber que teve a conta bloqueada acionou a Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência.

Todas as três foram conduzidas à Delegacia como suspeitas pela suposta prática de estelionato e entregues sem lesões corporais.

Fonte PM