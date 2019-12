Três suspeitos são presos durante tentativa de roubo no bairro Vera

A polícia Militar foi acionada na madrugada desta quarta-feira (18/12), para atender um chamado sobre suspeita de roubo no final do bairro Vera. A Polícia realizou um cerco e três suspeitos foram presos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Guarnição da Polícia Militar estava em rondas, quando recebeu um chamado informando que populares os acionaram via 190, relatando que no final do bairro Vera, haviam três cidadãos em atitude suspeita. Um deles estava com uma motocicleta Honda Biz vermelha, e todos usavam moletons.

Diante do informado, a polícia Militar entrou em contato com a Agência Regional de Inteligência (ARI), para realizar o monitoramento dos suspeitos. No acompanhamento, foi informado que os suspeitos estavam verificando uma residência no bairro Vera, e possivelmente cometeriam um roubo.

De imediato, a Polícia Militar através da Força Tática realizou um cerco no local e abordaram os suspeitos, obtendo sucesso em prender os cidadãos.

Os suspeitos identificados com B.C. S, J. H. O. L. Y, e L.S, podem ser enquadrados por roubo tentado, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menor, resistência, desobediência e direção perigosa.