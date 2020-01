“Um em cada quatro brasileiros já foi vítima de golpes online”, saiba como proceder

Com o advento da internet, facilidades para realizar compras e vender qualquer tipo de produto, foram criadas. Entretanto, existem pessoas que usam o meio para agirem de má fé e aplicarem golpes, gerando transtorno e prejuízos financeiros ao consumidor.

De acordo com informações do Serasa Consumidor, “As principais fraudes estão relacionadas a compras de eletrônicos, passagens aéreas, transações bancárias e serviços. Um em cada quatro brasileiros já foi vítima deste tipo de ação, mas é possível evitar essa dor de cabeça com o Serasa Antifraude, um serviço que possibilita monitorar o seu CPF e evitar golpes”.

A especialista em direitos do consumidor, advogada Marcela, orienta a verificar a procedência do site e o feedback dos consumidores. Caso você caia no golpe, deverá registrar um boletim de ocorrência imediatamente, em algumas situações, o dinheiro depositado poderá ser estornado.

Outra modalidade que está sendo utilizada, é a clonagem de um aplicativo de comunicação, o WhatsApp. De acordo com o Delegado Maurício Maciel, o fator principal para não ter o aplicativo clonado é não enviar o código de ativação que é gerado para ninguém. Fora isso, recomenda-se sempre manter a segurança da conta do aplicativo em duas etapas, código de ativação + senha.

Desconfie se algum amigo ou familiar lhe pedir dinheiro pelo app. Para tirar a dúvida, faça uma ligação convencional para a pessoa e confirme com quem está falando.

E se alguém cair no golpe, o que fazer?

Compareça a uma Delegacia de Polícia assim que possível e registre o ocorrido, passando todas as informações para que a polícia possa agir. Notifique os bancos e o próprio Whatsapp, buscando a responsabilização dos golpistas e visando evitar novas vítimas.