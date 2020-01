Uniformes da rede municipal de PL foram adquiridos de estância turística, em São Paulo

A Prefeitura de Pontes e Lacerda já providenciou os uniformes dos alunos da rede municipal de ensino.

A aquisição foi feita através do sistema chamado “Adesão à Ata de Registro de Preços 009/2019”, que ocorreu no final do ano passado, e que se refere ao Pregão Presencial realizado no município da Estância Turística de Ambu das Artes, Estado de São Paulo.

O valor do processo de compra é de R$ 537.701,79 e a contratada é empresa individual de responsabilidade limitada, localizada no município de Três Corações (MG), constituída em 2016, tendo como atividade principal a venda de calçados, mas que também confecciona peças de vestuário; é comércio atacadista de equipamentos domésticos, artigos de uso pessoal e doméstico, embalagens; está no ramo de transporte rodoviário de carga, locação de automóveis sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para construção e locação de mão-de-obra temporária.

Pontes e Lacerda possui várias empresas com estrutura para a confecção de uniformes para estudantes e empresas.