Condutor perde controle do veículo e capota na estrada do Matão

Uma camionete capotou na estrada do Matão na tarde deste sábado (14/03). Ninguém ficou gravemente ferido e o motorista foi encaminhado consciente ao hospital.

Segundo as informações, uma camionete estava na estrada do Matão, sentido Pontes e Lacerda, quando o condutor perdeu o controle e capotou por algumas vezes até parar em uma cerca.

Apesar dos danos na parte superior e lateral, o condutor não ficou preso as ferragens.

A Guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas terceiros já tinham realizado os primeiros socorros.

“Ao chegarmos no local a vítima já não estava dentro do veículo. Mas como se trata de um grave acidente tivemos que o imobilizar-lo”, afirmou um dos bombeiros que socorreu a vítima.

“Ainda bem que ele é baixo, caso contrário podia ter sofrido lesões graves, afirmou um familiar.

Familiares foram até o local esperar a chegada do guincho. Um familiar do condutor afirmou que o dvd do veículo foi roubado após o acidente.