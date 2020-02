Veículo colide com árvore e tem motor lançado para o outro lado da pista

Uma saída de pista foi registrada na tarde desta quinta-feira (20/02), na BR-174 próximo ao restaurante Caipirão.

De acordo com informações, uma família estava trafegando em um veículo modelo Freemont quando perderam o controle do carro e saíram da pista. Além do motorista, seis pessoas estavam no veículo.

Com o impacto da batida, uma árvore caiu e o motor do veículo foi parar do outro lado da pista.

Segundo informações, as vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas ao Hospital Vale do Guaporé. O estado das vítimas ainda não foi informado.

O motorista ficou no local para aguardar a Polícia Rodoviária Federal.

O resultado do teste de etilômetro foi negativo.