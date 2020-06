Veículo e casa pegam fogo na Vila Guaporé

A Guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter um incêndio em uma residência no bairro Vila Guaporé. Após atender a ocorrência, foram chamados para apagarem outro foco de incêndio, desta vez em um veículo. O fato aconteceu na madrugada deste domingo (31/05), no mesmo bairro.

Segundo informações, várias pessoas teriam visto o incêndio na casa e de imediato acionaram o Corpo de Bombeiros que realizou o procedimento para combater o fogo.