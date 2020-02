Veículo é recuperado em zona rural de Pontes e Lacerda

Um veículo foi recuperado durante a operação Hórus Vigia na tarde desta terça-feira (18/02), na zona rural de Pontes e Lacerda.

A equipe da Força Tática do CR 12 em patrulhamento na MT-265, avistou um veículo Fiat Uno Way, de cor prata, abandonado na estrada. O carro estava com sinais de capotamento.

Após checagem pela base do GEFRON, constataram não existir queixa de roubo ou furto. Em contato com o proprietário, ele informou que estava com o veículo.

Na checagem do chassi, constou que o veículo possuía um registro de roubo/furto na cidade de Várzea Grande no dia 08/02/2020.

Devido o estrago em que o veículo estava, foi acionado o guincho da cidade de Pontes e Lacerda para encaminhar à Delegacia de Polícia para as demais providências.