Veículo furtado é recuperado pelo Gefron na fronteira

Na tarde desta terça-feira (18/12), em uma Operação conjunta entre as Forças de Segurança Pública, um veículo foi recuperado. A Operação teve a participação do GEFRON, 17° BPM, NPM de Porto Esperidião, 3° Cia de São Jose dos Quatro Marcos e NPM de Glória d’ Oeste, com o intuito de realizaram patrulhamento na região com o intuito de localizar veículos furtados e roubados.

De acordo com informações, uma equipe do Gefron em patrulhamento por uma estrada vicinal do município de Porto Esperidião localizou uma camionete F-350 de cor prata, placa COG-1256, emplacamento município de Cáceres, que se encontrava abandonada.

Ao realizarem checagem, foi constatado que o veículo era produto de roubo/furto na cidade de São José dos Quatro Marcos.

O caminhão foi encaminhado para a base policial para as providências cabíveis.