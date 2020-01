Veículo que saiu de Pontes e Lacerda foi apreendido com droga em Alto Garças/MT

Na sexta-feira (10/01), a PRF, apreendeu um veículo carregado com 39 tabletes de substância semelhante a cloridrato de cocaína, pesando 42,63kg da droga. O condutor do carro afirmou que recebeu o entorpecente em Pontes e Lacerda e o levaria para o estado de São Paulo.

Na sexta-feira (10/01), a Polícia Rodoviária Federal no Km 48 BR 364 em Alto Garças/MT, abordou o veículo I/Nissan X-Trail, do município de Teresina/PI, conduzido por um homem, de 29 anos, tendo como passageira uma senhora de 38 anos com um bebê de colo.

Uma guarnição da Polícia Militar de Alto Graças foi solicitada para dar apoio na fiscalização, após os policiais suspeitarem do comportamento do condutor .

No interior do veículo, a equipe localizou um compartimento oculto no assoalho e retirou de um fundo falso 39 tabletes de substância semelhante a cloridrato de cocaína, pesando 42,63kg da droga.

O condutor informou aos policiais que recebeu uma certa quantia em dinheiro, de um rapaz de origem Boliviana, para transportar o entorpecente de Pontes e Lacerda/MT até a cidade de Fernandópolis/SP.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Alto Garças/MT.

Secom PRF MT