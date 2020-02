Veículo roubado em Cuiabá é recuperado em Pontes e Lacerda

Um veículo modelo Chevrolet-S10 foi recuperado pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (27/02), no centro de Pontes e Lacerda. O suspeito conseguiu fugir quando avistou a polícia.

Os militares realizavam rondas nas proximidades da Maria Capoeira, quando localizaram um veículo modelo Chevolet S-10, cor branca, estacionado em um local afastado.

De acordo com as informações, um indivíduo suspeito estava próximo ao veículo e ao visualizar a viatura, evadiu-se do local.

Na checagem foi constatado que o veículo tratava-se de produto de roubo no dia 19 de fevereiro em Cuiabá.

O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para conhecimento da autoridade policial e as medidas necessárias ao caso.