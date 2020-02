Veículo roubado na capital é recuperado pela PRF em Pontes e Lacerda

Uma Hilux SW4 foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta terça-feira (18/02). O carro havia sido roubado na capital Cuiabá.

De acordo com informação, o veículo modelo SW4 havia sido roubado no dia 13 de fevereiro, no bairro Goiabeiras em Cuiabá.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realizar diligências, e na BR-174 B, encontrou o veículo.

Ao dar ordem de parada, o condutor não obedeceu e fugiu. Foi realizado o acompanhamento e antes de chegar nas proximidades do rio Guaporé, o suspeito entrou em uma estrada e abandonou o veículo e fugiu pela mata.

A Polícia segue nas investigações para encontra-lo.

Foi registrado o boletim de ocorrência e o carro foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.