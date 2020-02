Veículos ficam presos em buraco na rua Maranhão

Na tarde desta quinta-feira (20/02), um carro e um ônibus caíram em um buraco. O fato foi registrado na rua Maranhão com o cruzamento da avenida José Martins Monteiro.

Os veículos acabaram ficando presos em um buraco que de acordo com populares, foi causado pela empresa Águas de Pontes e Lacerda.

O buraco já havia sido aterrado, porém, com as chuvas, o aterro acabou. No local não havia sinalização.

Ninguém se feriu e o trânsito ficou parado por alguns minutos até a retirada dos veículos.