Veja o calendário para pagamentos do Bolsa Família em 2020

O calendário 2020 de pagamentos do Bolsa Família começa no dia 20 de janeiro para beneficiários que possuem o cartão com o Número de Identificação Social (NIS) com o final 1. Já aqueles com o final 2 podem resgatar o recurso no segundo dia de pagamentos (21), e assim por diante.

O benefício é pago sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês. Para saber o dia certo, a família deve observar o último dígito do NIS. Confira abaixo o calendário do ano:

O Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais; e na pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais.

Em 2019, foi pago pela 1ª vez uma 13ª parcela para os beneficiários do programa. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de R$ 5 bilhões foram pagos a 13,17 milhões de famílias em todo o Brasil.

O 13º do Bolsa Família foi instituído pela Medida Provisória 898, editada em outubro do ano passado. A MP que trata do benefício, entretanto, assegurou o pagamento do benefício apenas em 2019. Para 2020, ainda não há confirmação da parcela extra.

Fonte G1