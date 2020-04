Vendedores de lanches pedem flexibilização de horário para trabalhar à noite durante a pandemia do coronavírus

Na tarde desta terça-feira (31/03), foi realizada uma reunião com os vendedores de lanches que trabalham na Praça Miguel Gajardoni. A pauta foi sobre a flexibilização do horário de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus.

Uma comerciante enviou para a TV Centro Oeste uma reclamação, sobre o horário de funcionamento em que eles deverão trabalhar durante o decreto de prevenção do COVID-19.

A regra de estacionamento da praça, define que devem começar a partir das 18:30 e o decreto municipal determina que os estabelecimentos deverão fechar até as 20 horas. Como alegou um dos trabalhadores, Danilo de Freitas, com este horário reduzido algumas pessoas não estão conseguindo vender, pois até montarem o trailer, já deu a hora de irem embora.

Na reunião, o Presidente da Associação Comercial de Pontes e Lacerda, Eridson Vieira, e os vendedores ambulantes de lanche, apresentaram uma alternativa ao Promotor de Justiça, Dr. Frederico Ribeiro. A proposta consiste em trabalharem até as 23 horas, porém apenas com delivery.

Durante a videoconferência com o Promotor ficou definido que o Ministério Público recomendará ao Prefeito Municipal que atenda o pleito dos ambulantes, ficando estes com o compromisso de cumprir rigorosamente com as medidas preventivas definidas pelo Ministério da Saúde e não permitirem que os clientes se alimentem no local.

Com esse sinal positivo os comerciantes aguardam a manifestação do Executivo Municipal, o que deve ocorrer nas próximas 24 horas.