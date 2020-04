Vereador Ivanildo Amaral faleceu nesta tarde em hospital de Cuiabá

Faleceu na tarde deste sábado(11/04) o vereador de Pontes e Lacerda, Ivanildo Amaral de Queiroz (PSD). Ele estava internado em um Hospital de Cuiabá onde lutava contra um câncer.

Era natural de Paranaíba (MS), formado em Administração Hospitalar e Pedagogia. Ao chegar em Pontes e Lacerda dedicou-se à área da saúde, dirigindo os hospitais locais.

Parlamentar de segundo mandato, era combativo, idealista e profundo conhecedor da legislação municipal. Tinha a fidelidade e o companheirismo como princípios morais e que norteou a sua vida até o fim.

Dedicou grande parte da vida à Maçonaria, onde se tornou profundo conhecedor e palestrante. Por vários anos foi Venerável Mestre da Loja Filosófica e transitava com facilidade no meio maçônico, onde exercitava a fraternidade e a amizade entre os irmãos.

Na vida pública Ivanildo Amaral, além de parlamentar, foi secretário municipal de Pontes e Lacerda, em Mirassol d’Oeste e Cáceres. O último cargo que ocupou foi chefiar a pasta da saúde no governo Donizete Barbosa onde, em apenas seis meses, deixou a sua marca como administrador, contribuindo em muito com o Hospital Vale do Guaporé, onde também foi diretor.

Idealizou a Bolsa de Arrendamento de Terras ainda no governo do então prefeito Nelson Miura, e concretizou o projeto como Diretor da Associação Comercial por dois mandatos, tendo a oportunidade de fazer palestras em 2019 sobre as riquezas e oportunidades na agricultura em Pontes e Lacerda nas três principais feiras de Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, Campo Novo do Parecis e em Primavera do Leste. Pontes e Lacerda deve principalmente a ele a imigração de agricultores e a transformação da matriz econômica para a cultura de grãos a partir de 2017. Ivanildo faleceu sem saber que a região onde ele dedicou a vida está plantando na safra 2019/2020 cerca de 165 mil hectares, números que serão divulgados na próxima semana.

Foi ferrenho lutador pela pavimentação da rodovia MT-473 desde a fundação da Associação dos Usuários da Estrada do Matão e, ultimamente estava dedicado na defesa das “planícies do Guaporé”, área consolidada de pastagens e altamente produtiva que os ambientalistas querem transformar em reserva legal.

Apresentou com Eridson Vieira por oito anos o Programa Visão Crítica, na TV Centro Oeste, onde debatia os problemas sócio-econômicos e políticos do município. Entrava no programa sem saber a pauta, falava o que pensava e defendia o que achava justo.

Fez do mandato de vereador um meio de dar assistência às pessoas em vulnerabilidade social, principalmente na área da saúde. Nas últimas sessões legislativas, compareceu mesmo se sentindo fraco pelo tratamento da saúde.

A última postagem no Facebook foi no dia 08 de março deste ano, felicitando as mulheres, “seres iluminados”.

Nos últimos meses enfrentou com coragem e destemor a doença que acabou, por fim, lhe tirando a vida. Mas lutou até o fim, pela saúde e por Pontes e Lacerda, a terra que o adotou como filho.

Pontes e Lacerda não perde simplesmente um filho. Mais do que isso, perde alguém que se doou integralmente para ver essa terra se desenvolver, deixando um legado de trabalho, dedicação e de amor por tudo o que fazia.

Ivanildo tinha 63 anos, era casado desde 1993 com Cleide Moraes e deixou um filho, Lucas Amaral.

E muitos amigos e irmãos.