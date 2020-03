Vereador Ivanildo: Prefeitura tem R$ 32 milhões para investir em Pontes e Lacerda. Mas não tem gestão

Na sessão da Câmara desta segunda-feira (02/03) o vereador Ivanildo Amaral surpreendeu com a afirmação de que o Executivo tem R$ 21 milhões no caixa da Prefeitura, “líquidos, podendo gastar”, que eram para fazer as obras programadas no orçamento de 2019.

Afirmou também que R$ 11 milhões estão autorizados e liberados para realização de obras em 2020. Totalizando, segundo Ivanildo, o Município tem uma capacidade invejável de investimentos públicos de R$ 32 milhões.

Todo esse valor no caixa é de se lamentar

O parlamentar lamentou, no entanto, que esses valores não vão ser transformados em investimentos por que o Executivo “é lerdo, não manda para licitação, deixa para a última hora e, quando se tem uma tomada de preço é no mínimo 45 dias , se ninguém interpelar judicialmente o certame licitatório, ou até mesmo o edital”.

Ivanildo enfatizou que fica triste com essa situação. Enquanto há ausência de ações do parte do Poder Público, a iniciativa privada tem que correr atrás divulgando o Município para incremento do plantio de grãos – como a Bolsa de Arrendamento de Terras -, da implementação da linha aérea entre Cuiabá e Pontes e Lacerda – há três anos sendo obstruída pelo atual Prefeito – e do Distrito Industrial – obra do ex-prefeito Donizete Barbosa que o atual mandatário municipal está impedindo de avançar, simplesmente por não ser de iniciativa dele. Nessas três ações o vereador esteve diretamente envolvido em todas as fases dos projetos, tanto como vereador quanto como diretor da Associação Comercial.

Segundo o parlamentar, “imaginem uma cidade de médio porte com R$ 32 milhões para investir. Até eu que sou mais bobo faria sucesso!”

Para aumentar a decepção, Ivanildo indaga se “alguém viu alguma licitação grande sair, ou divulgação de alguma obra?, e desabafa: “Que Deus seja melhor conosco do que já é, pois Deus é Lacerdense para poder aguentar tudo isso aí e, se conseguir administrar, Ele é o meu herói”.

Valores informados é oficial

Ivanildo Amaral informou que o valor de R$ 32 milhões disponíveis para investimento são dados oficiais divulgados pela própria Prefeitura na audiência pública realizada na última sexta-feira (25/02), com a presença da maioria dos vereadores.

O vereador tem se notabilizado pela franqueza e objetividade quando usa a tribuna.

Vem sendo sondado para concorrer a prefeito nas próximas eleições, entretanto, não admitiu publicamente ser pré-candidato.