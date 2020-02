Vereadores aprovam regularização fundiária do bairro São João e mais de R$ 100 mil em aberturas de crédito

Durante a realização da 3ª sessão extraordinária que aconteceu na manhã desta quarta-feira (26/02), no plenário Valter de Oliveira, os vereadores aprovaram um importante Projeto de Lei que autoriza o Executivo a regularização fundiária do bairro São João. A regularização do bairro era um sonho antigo daquela comunidade.

Mais de R$ 100 mil reais também foi aprovado pelos vereadores, os recursos serão investidos na construção de uma caixa d’água na Escola Municipal Cirila Francisca da Silva, na construção de um Posto de Transformação na Escola Municipal Constâncio Leite de Moraes e na manutenção da ponte de madeira sobre o Córrego das Pedras.

Os recursos aprovados somam o total de R$ 100.548,77.

Da Assessoria