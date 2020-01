Vereadores garantem recursos junto ao deputado federal Nelson Barbudo para a aquisição de um aparelho de ultrassom

Uma comitiva formada por quatro vereadores de Pontes e Lacerda, se reuniram com o deputado federal Nelson Barbudo (PSL) no município de Vila Bela da Santíssima Trindade (80 km de Pontes e Lacerda) para buscar recursos ligados a saúde pública do município.

Durante a reunião, o deputado garantiu e assegurou o valor de R$ 170mil que serão utilizados na aquisição de um aparelho de ultrassom que irá atender as demandas do hospital Vale do Guaporé (Santa Casa).

O presidente da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, Maxsuel Guimarães (PSDB), avaliou como positivo e produtivo o encontro com o deputado, pois o mesmo garantiu o recurso que será gasto na compra do aparelho de ultrassom.

Anderson Barbosa (PP), Antonio da Dengue (SD) e o vereador Rogério Lero-Lero (PV), também ficaram satisfeitos com a conversa junto ao Deputado Federal e na oportunidade parabenizaram Nelson Barbudo por assegurar um recurso tão importante para a saúde do município.

Participaram da reunião, além dos vereadores de Pontes e Lacerda os prefeitos, Geraldo Ramos de Vale de São Domingos, o prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, Wagner e o vice-prefeito André, juntamente com o presidente da Associação da Estrada do Matão, Júlio Cesar.

Fonte: Assessoria da Câmara de Vereadores