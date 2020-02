Vereadores votam na segunda-feira subsídios do próximo mandato. Prefeito faz politicagem em vídeo

A Câmara de Vereadores deve levar para votação um projeto que vai definir os subsídios dos futuros vereadores, vice-prefeito e prefeito que serão eleitos no próximo mês de outubro.

Os parlamentares poderão, reduzir, manter ou aumentar o que comumente se chama de salário.

Segue a Lei

A votação é uma determinação legal, está na Constituição Federal, art. 29, inciso VI, “sem intromissão de qualquer outro Poder”, de modo a prestigiar os princípios da impessoalidade e da moralidade, a fixação deve ocorrer antes mesmo da realização das eleições da legislatura seguinte.

Tetos: Vários são os limites impostos (todos cumulativos):

a) Municipios com até 50 mil habitantes: 30% do subsídio de deputado estadual.

b) Seja qual for a população do Município, o subsídio dos Vereadores nunca pode ultrapassar o do Prefeito (art. 37, inc. XI, CF).

c) Os gastos da Câmara com a remuneração dos Vereadores ativos não pode superar 5% da receita tributária ampliada do Município (art. 29, inc. VII, CF).

d) A folha de pagamento não pode ultrapassar 70% da receita da Câmara (art. 29-A, § 1º, CF).

e) a despesa com pessoal da Câmara não pode ultrapassar 6% da receita corrente líquida do Município (art. 20, inc. III, alínea ‘a’, LRF).

f) o total de despesas da Câmara não pode ultrapassar 7% (municípios até 100 mil habitantes) da receita tributária ampliada do Município.