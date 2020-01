Vestibular IFMT – Enem 2020/1: Inscrições até o dia 10 de janeiro

O Instituto Federal de Mato Grosso comunica que as inscrições para o Vestibular Enem 2020/1 estão abertas até o dia 10 de janeiro de 2020, exclusivamente pelo site – http://selecao.ifmt.edu.br/ . Para participar deste processo seletivo é necessário ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula. Outro requisito é ter realizado o processo seletivo do ENEM 2016, 2017, 2018 ou 2019. Não haverá cobrança de taxa de inscrição para participação deste processo seletivo.

São ofertadas 504 vagas em 14 campi (Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres – Olegário Baldo, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, Juína, Confresa, Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso e Várzea Grande), 04 campi avançados (Diamantino, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra) e dois centros de referência (Jaciara e Campo Verde).

Segundo o edital nº 106/2019 RTR-DPI-PROEN/RTR/IFMT, em 2019, excepcionalmente, não serão destinadas vagas para o preenchimento por candidatos que optarem pelo Sistema de Seleção Única do Ministério da Educação (SISU/MEC).

No ato da inscrição, o candidato poderá optar por concorrer às vagas reservadas (cotas) para pessoas com deficiência (PcD) e para o sistema de ações afirmativas/cotas sociais. Para participar no sistema de cotas, o candidato deve se atentar às regras do edital.

Durante o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá ter em mãos o número do CPF, da cédula de identidade ou documento equivalente com validade nacional e o número de inscrição com o qual fez a prova do ENEM.

No dia 20 de janeiro de 2020 (data provável), o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome, o número de inscrição, o curso pretendido e o turno, no endereço eletrônico – http://selecao.ifmt.edu.br/ Serão anuladas as inscrições que não obedecerem às determinações contidas neste edital.

A avaliação

Para que sejam obtidas as notas das provas objetivas e da redação, é necessário digitar duas (02) vezes o número da inscrição do ENEM. O não cumprimento desta regra do edital impossibilitará não só o acesso às notas obtidas pelo candidato, mas também o eliminará automaticamente da concorrência.

O resultado do Vestibular ENEM 2020/1 será classificatório/eliminatório, e as chamadas obedecerão à ordem decrescente de classificação, ou seja, da maior nota para a menor de acordo com a modalidade (cotas ou ampla concorrência) pela qual o candidato optou no ato da inscrição.

O resultado

No dia 22 de janeiro de 2020 (data provável), serão divulgadas, no endereço eletrônico – http://selecao.ifmt.edu.br/ , dez listas, sendo uma dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os excedentes no Vestibular ENEM 2020/1; e nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os excedentes que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno.

Da Assessoria