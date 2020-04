Viatura da Polícia se envolve em acidente de trânsito

A viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (03/04). O veículo colidiu na traseira de um carro Corsa na Rua Maranhão com a avenida Bom Jesus. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações, uma camionete estava trafegando na frente do Corsa e parou na placa de pare, forçando o motorista do Corsa parar também e, nesse momento, a viatura que estava a pouca distância do veículo colidiu na traseira do Corsa.

Se tratando de um veículo oficial do estado, a Politec foi acionada. Será feito também o boletim de acidente de trânsito.