Vila Bela da Santíssima Trindade registra 2° caso de Coronavírus

O município de Vila Bela registrou o segundo caso de Coronavírus. A Secretária de Saúde, Daiana Marin, anunciou o caso em um pronunciamento nas redes sociais na noite desta quinta-feira (07/05).

De acordo com as informações, a paciente é da zona rural e estava em isolamento no hospital. Segundo a Secretária de Saúde, a mulher fugiu da unidade, mas foi contida pela polícia juntamente com os profissionais de saúde.

Já em isolamento domiciliar o exame atestou positivo para o vírus.

A paciente relatou que passou um período em Pontes e Lacerda e retornou a Vila Bela.

“Não podemos afirmar que o município é o local do contágio”, disse Daiana.