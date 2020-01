Virada do ano será quente e chuvosa na Região Oeste de Mato Grosso

Na tarde desta segunda-feira (30/12), um rápido temporal de chuva atingiu a cidade de Pontes e Lacerda, suficiente pra alagar as ruas do centro da cidade. Os moradores devem estar preparados para os próximos dias, pois a previsão é de chuva.

De acordo com informações emitidas pelo Climatempo, as probabilidades de chuva para a virada de ano são altas. Para a tarde desta terça-feira (31/12), em Pontes e Lacerda, há possibilidade de 71% de precipitação de chuva, com pancadas à tarde e noite.

Já em Nova Lacerda, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite, com termômetro variado entre 25°C e 35°C.

Em Jauru, terá sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima com 20°C e máxima de 30°C.

Em Vila Bela, está previsto sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite, com termômetro variado de 24°C e 35°C.

Para as previsões das demais cidades, acesse o site: https://www.climatempo.com.br/