Vítima de acidente com cavalo na BR-174b, procura dono de animal

Um motorista vítima de um acidente de trânsito envolvendo um cavalo solto na BR-174 b, está a procura pelo dono do animal. O acidente foi registrado na madrugada do ano novo (01/01), próximo à região do Barreiro.

De acordo com informações, as marcas de identificação foram retiradas do animal, o que seriam as únicas provas que levariam ao dono do cavalo, caracterizando eximo do fato.

O condutor do veículo, espera com a ajuda da população, identificar o responsável por deixar o animal solto na BR.

O Acidente

O motorista estava trafegando pela BR, quando um cavalo invadiu a pista. A colisão foi inevitável. Na batida o animal ficou preso no para-brisa do carro. O cavalo morreu no local e o condutor que é um Sargento da PM, sofreu escoriações pelo corpo.

No dia seguinte, um homem passou pelo local do acidente e avistou uma S-10 cabine dupla parada na pista. Segundo ele, haviam dois homens e um deles, com uma faca na mão em cima do animal.