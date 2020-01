Vítima de acidente registrado na avenida Marechal Rondon morre com traumatismo craniano

O jovem Wesley Castro morreu nesta segunda-feira (13/01), após um acidente de trânsito registrado no domingo (12/01), no cruzamento da avenida Marcehal Rondon com a rua Luis Azambuja. No incidente, a vítima foi encaminhada para o Hospital Vale do Guaporé com uma fratura na perna e um possível traumatismo craniano.

De acordo com informações, Wesley morreu no hospital.

O acidente

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo (12/01), na avenida Marechal Rondon com a rua Luis Azambuja, envolvendo duas motocicletas. Uma das vítimas foi encaminhada para o hospital Vale do Guaporé com um possível traumatismo craniano.

Segundo as informações, o motociclista estava trafegando em uma CG Titan na rua Luís Azambuja, quando invadiu a preferencial próximo à Assembleia de Deus, e atingiu outro motociclista que estava em uma moto Broz.

Na colisão entre os veículos, o passageiro da CG Titan ficou gravemente ferido sendo conduzido ao hospital vale do Guaporé com suspeita de um traumatismo craniano. Os condutores sofreram apenas escoriações pelo corpo.

De acordo com o informado, o motociclista da CG Titan afirmou ter invadido a preferencial devido à falta de sinalização, mas o mesmo disse não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Foi constatado também, que o condutor da moto Broz seguia em alta velocidade, pois o velocímetro parou marcando 120k/h.

A Polícia Militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência.

A Politec também foi acionada.