Voluntárias do Projeto Menina Feliz produzem máscaras para a população

O Projeto Menina Feliz na tentativa de ajudar na prevenção do contágio do COVID-19, está produzindo máscaras respiratórias para a população.

Já foram feitas aproximadamente 300 máscaras, quatro voluntárias estão realizando a confecção. Elas serão distribuídas para as Forças de Segurança Pública, funcionários do hospital Vale do Guaporé, e a quem precisar.

De acordo com Sudália Moya, idealizadora do projeto, a ação de solidariedade é importante neste período. “Sinto-me feliz por esta ação, não me vejo parada sem ajudar as pessoas”, afirmou Sudália.

Enquanto houver materiais, máscaras serão produzidas.